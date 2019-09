Lõuna-Korea meedia: Kim Jong-un kutsus Donald Trumpi endale Pyongyangi külla 

Kõnealune kiri, mille Kim Trumpile saatis, oli augustis juba teine USA presidendile saadetud läkitus. Esimesest sõnumist teatas Trump 9. augustil, väites, et sai Kimilt kolme lehekülje pikkuse „väga ilusa kirja“. Valge Maja ega USA välisministeerium ei soostunud vastama, kas väited Kimi küllakutse kohta on tõesed või mitte.

Trump ja Kim on eelmise aasta juunist saati kohtunud kolmel korral, et arutada Põhja-Korea raketi- ja tuumaprogrammi puudutavate kriiside lahendamist, ent olulisi edusamme ei ole saavutatud. Trump on varem öelnud, et on nõus selle aastanumbri sees Kimiga taaskord kohtuma.