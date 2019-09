VAHVA ETTEVÕTMINE: Londoni metroojaama reklaamid asendati kassiplakatitega 

Hiiglaslikud kassiplakatid on Londoni metroojaamas kõikjal. Läbipuurivad pilgud jälgivad mööduvaid reisijaid, kes rongile kiirustavad. Siiski pole kassiplakatid Clapham Common Tube'i metroojaamas vaid silmailuks, vaid täidavad tähtsamat eesmärki. Projekti Citizens Advertising Takeover Service (CATS) korraldas sõpradest koosnev rühmitus Glimpse endi sõnul selleks, et näidata, kuidas on võimalik loomingulisust ka heategevuslikul otstarbel kasutada.

„Me üritasime kujutada ette maailma, kus avalikud kohad tekitavad inimeses heaolutunnet,“ teatas Glimpse'i asutaja James Turner. „Selle asemel, et reklaamidega midagi ostma suunata, palume inimestel mõelda selle üle, mis on elus tähtis. Selleks ei pea olema kassid, ent tõenäoliselt pole see ka midagi, mida saab poest osta.“

Foto: PA Pictures/Scanpix