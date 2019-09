Keskfraktsioon valis uueks juhiks Kersti Sarapuu 

Kersti Sarapuu on ka erakonna volikogu esimees. Siret Kotka-Repinski on olnud nii riigikogu XII kui ka XIII koosseisu liige, ta on Lääne-Virumaa keskerakondlaste juht. Andrei Korobeinik kandideeris riigikogu valimistel Keskerakonna ridades ning valiti 1133 häälega XIV koosseisu.