VANA VIMM? Politsei tabas Narva tulistaja, kes tundis ohvrit juba varem

Politsei pidas kella 12.10 ajal Uusküla tänaval kinni 49aastase mehe, keda on alust kahtlustada Narvas aset leidnud tulistamises ja kes kinnipidamisel vastupanu ei osutanud. Tulistaja tabamiseks oli käivitatud politseioperatsioon, kuhu kaasati patrullid, kiirreageerijad ja jäljekoer.

Narva politseijaoskonna juht Sergei Andrejev ütles, et praegu teadaolevalt on tulistaja ja kannatanu omavahel tuttavad ning juhtunu motiiv on isiklik.