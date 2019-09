Narva tulistaja jääb kohtu otsusel kuni kaheks kuuks vahi alla

Narva politseijaoskonna juht Sergei Andrejev ütles, et praegu teadaolevalt on tulistaja ja kannatanu omavahel tuttavad ning juhtunu motiiv on isiklik.

Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Jaanika Kõrgmaa sõnul on kahtlustatav varasemalt kriminaalkorras karistatud. „Tulistades tulirelvast tänaval korduvalt kannatanu suunas, oli tegelikult ohtu seatud ka teiste sellel ajal tänaval viibinud isikute tervis, elu ja vara. Seetõttu on kahtlustatava vahistamine vältimatult vajalik, sest ühegi kergema tõkendi kohaldamisega peale vahistamise pole võimalik välistada ega minimeerida uute isikuvastaste kuritegude toimepanemise ohtu. Samuti on alust arvata, et vabaduses viibides võib kahtlustatav asuda kriminaalmenetlusest eelseisva võimaliku karistuse hirmus kõrvale hoiduma ja lahkuda Eesti Vabariigist ning siia mitte tagasi pöörduda,“ lisas prokurör Jaanika Kõrgmaa.