Riigiprokuratuur tegi Tarandi suhtes otsuse, Vooglaid läks seda kohtusse vaidlustama

“Kaebaja on korduvalt tõendanud, et Indrek Tarand on nii meilides kui ka avalikuse poole pöördudes korduvalt manifitseerinud, et ta soovib ja peab talle topelt ülekantud raha endale ja muudab endale kuuluvaks ning jätab senise omaniku (SAPTK) talle kuulunud rahast kestvalt ilma. Avalikusele suunatud pöördumiste põhjal saab iga kõrvalseisja ja objektiivne vaatleja järeldada, et Indrek Tarand soovib ka edaspidi SAPTK poolt ülekantud raha omanikuna käituda,” seisab 14. septembril esitatud kaebuses.