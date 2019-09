Peterburi teel kolme vigastatuga avarii põhjustanud Martin võeti vahi alla

Kriminaalmenetlust juhtiv prokurör Diana Helila selgitas, et kuna kahtlustatav ei ole varasematest ja leebematest karistustest õigeid järeldusi teinud, siis taotles prokuratuur kohtult 23aastase Martini vahi alla võtmist. „Kahtlustatav on varem korduvalt karistatud lubadeta sõitmise eest, kuid sellest hoolimata oli ta taaskord roolis ning sel korral põhjustas ta ka avarii, kus inimesed said vigastada. Arvestades kahtlustatava suhtumist ühiskonnas kehtivatesse reeglitesse, oli igati põhjendatud taotleda ta vahistamist,“ selgitas prokurör Helila.

Sel aastal on Eestis toimunud 1057 liiklusõnnetust, milles on surma saanud 42 ja vigastada 1302 inimest.

Pühapäeval kell 16.31 sai politsei teate Tallinnas Peterburi teel toimunud liiklusõnnetusest, milles osales viis sõidukit ja kannatada said kolm inimest. Politsei tegi kindlaks, et musta värvi Audi A8 sõitis mööda Peterburi teed Pae tänava suunas ja sõitis Peterburi tee 2F hoone juures tagant otsa tema ees liikunud Peugeot 406-le. Löögi saanud Peugeot 406 tegi pirueti ja lendas kõrvalreas sõitnud valgele Audile A6-le küljepealt sisse.

Õnnetuse põhjustanud Audi A8 paiskus veel omakorda sisse tema ees liikunud Mazda 6-le, mis samuti liikus suunaga Pae tänava poole. Saadud löögist paiskus Mazda tagant otsa selle ees liikunud Peugeot 206-le.

Haiglasse toimetati raskete vigastustega Peugeot 406 viibinud 83aastane mees ja 64aastane naine. Teistes sõidukites viibinud inimesed kannatada ei saanud.

Peale liiklusõnnetust lahkusid sündmuskohalt Audi A8-t juhtinud mees ja tema kaasreisija. Õnnetuse põhjustanud juht ja kaasreisija peeti tund peale õnnetust kinni Tatari tänava Peekri baarist. Audi A8-t juhtinud 23aastane mees toimetati jaoskonda ning temaga samas sõidukis olnud 22aastane mees toimetati tervisekontrolliks haiglasse.