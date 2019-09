Juhtimisõiguseta mees põhjustas Tallinnas Peterburi teel liiklusõnnetuse 

Täna kell 16.31 sai politsei teate Tallinnas Peterburi teel toimunud liiklusõnnetusest, milles osales viis sõidukit ja kannatada said kolm inimest. Politsei tegi kindlaks, et musta värvi Audi A8 sõitis mööda Peterburi teed Pae tänava suunas ja sõitis Peterburi tee 2F hoone juures tagant otsa tema ees liikunud Peugeot 406-le. Löögi saanud Peugeot 406 tegi pirueti ja lendas kõrvalreas sõitnud valgele Audile A6-le küljepealt sisse.

„Liiklusseadus on kõigile järgimiseks. On väga vastutustundetu, et inimesed panevad ohtu enda ja teiste kaasliiklejate elu ning juhivad sõiduautot ilma juhtimisõiguseta, piirkiirust ületades või joobes seisundis,“ lisas Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse avariipolitseinik Maarja Merisalu.