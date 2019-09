Eesti uudised Otepää nagistab maanteeametiga: uue keskväljaku projekt teemeestele ei sobi Asso Ladva , täna, 20:27 Jaga: M

VAIDLUSED EHITUSTÖID EI SEGA: Otepää vallavanema Kaido Tambergi sõnul saavad suuremad tööd talvepealinna keskväljakul tehtud selle aasta sees, lõplikult valmib väljak kevadel. Foto: Monika Otrokova / Otepää vallavalitsus

„Peamine põhjus on selles, et me väljaku ehitamise käigus teeme üht-teist ka riigi maanteele. Ikka raha, igaüks tirib tekki enda poole,“ selgitab Otepää vallavanem Kaido Tamberg, miks nad pole senini saanud maanteeametilt kooskõlastust keskväljaku uuendamise projektile.