Juhtkiri | Rahaga praalimisest piinlike kärbeteni 

Tegelikult on üleüldse segane valimiste eel kõneldut arvesse võttes, et kuidas oleme tõusu asemel kärbeteni jõudnud. Just EKRE läbiv seisukoht on olnud, et raha pole maailmast otsa lõppenud. EKRE juht on suisa öelnud, et riigil on raha nii palju, et küsimused katteallikatest on kohatud. ERKE ideed raha saamiseks on olnud üsna konkreetsed, alates miljardi dollari küsimisest president Donald Trumpilt kuni elektrivõrkude Venemaast lahtiühendamata jätmisega teenitava 550 miljoni euroni. Kui raha pidi olema sedavõrd palju, et katteallikategi kohta polevat sobilik küsida, siis sellise praalimise peale kärpima asumine peaks olema EKRE jaoks enam kui piinlik.