Pluss, miinus ja ennustus | Medalisoosik Kirt, streikiv Toyota ja maadluslootused 

Magnus Kirt püsib endiselt hiilgavas sportlikus vormis. Minskis toimunud Euroopa ja USA kergejõustikumatšil lennutas ta oda 88 meetri ja 91 sentimeetri kaugusele ning sai teise koha. Maailma edetabeli juhina püsiv 29aastane eestlane kaotas ainult sakslasest maailmameistrile Johannes Vetterile, kes viskas tänavu esimest korda üle 90 meetri. Kümmekond päeva enne Dohas algavat MMi näitavad kõik märgid, et Kirt kuulub medalisoosikute kitsasse ringi. Hoiame pöialt, et ta suudab korrata Andrus Värniku 14 suve tagust saavutust ja astub MMil poodiumi kõige kõrgemale astmele.

Magnus Kirt. Foto: REUTERS

Pärast augusti lõpus toimunud Saksamaa rallit tundus, et tänavu triumfeerivad MMil Ott Tänak ja Martin Järveoja. Äsjane Türgi ralli muutis esikohaheitluse taas ägedaks. Eestlased sattusid rasketes tingimustes probleemide kadalippu: kuuendal katsel purunes meie meeste autol rehv, üheksanda katse eel hakkas tõrkuma mootori aju, mistõttu tuli laupäeval katkestada. Pühapäeval naasid Tänak-Järveoja rajale ja pigistasid punktikatsest maksimumi. Paraku kahanes nende senine 33punktine üldedu kõvasti. Türgis võidutsenud ja üldarvestuses teiseks tõusnud prantslane Sebastien Ogier on nüüd vaid 17 punkti kaugusel. Kullalahingus püsib ka belglane Thierry Neuville, kellel on eestlastest 30 punkti vähem. Ees ootab veel kolm rallit.

Ott Tänak. Foto: Reigo Teervalt

20% on tõenäosus, et Eesti maadlejad võidavad Kasahstani pealinnas Nur-Sultanis alanud MMil medali. Tavapäraselt on suurimad lootused seotud Heiki Nabiga, kes on MMidelt toonud kaks kulda, ühe hõbeda ja ühe pronksi. Pjedestaalile pürib ka Epp Mäe. Tänavu on MM erilise kaaluga, sest sportlased jahivad ka olümpiapileteid. Otse pääsevad järgmisel suvel peetavatele Tokyo mängudele iga kehakaalu kuus parimat.