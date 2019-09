Deivil Tserp | Eesti spordimaastik – valvurita põrgukatel 

Mullu Euroopa meistriks kroonitud epeevehkleja Katrina Lehis lõpetas kaks nädalat tagasi koostöö oma pikaaegse treeneri Helen Nelis-Naukasega, kes tundis hoobilt, et õpilane lõi talle noa selga. Spordimeedias pakub kahe kõva kivi juhtum kõneainet siiani.

Krokodillipisaraid valava Nelis-Naukase sõnul alustas Novosjolov andeka Lehise „kaaperdamist“ juba neli aastat tagasi, kui Haapsalust pärit vehkleja Rio de Janeiro eelolümpial esinelikusse jõudis. Kas tavaliselt lõvi kombel käituv naine oli tõesti nii saamatu, et lubas rivaalil plaani ellu viia?

Küllap peituvad Lehise ja Nelis-Naukase koostöö lõppemise põhjuste juured kuskil mujal. Paljudele kõrvaltvaatajatele tundub, et sportlane ei suutnud enam treeneri autoritaarset stiili taluda. Kes on vehklemisvõistlustel käinud, teab täpselt, kuidas Nelis-Naukas oma häälepaeltele voli annab. Tarzani lahinguhüüe mõjub nende möirete kõrval sosistamisena.

Ometi pole ta tipptreenerite seltskonnas erand. Enamasti on käreda ütlemisega juhendajate õpilased edukad ja üldjoontes peetakse nende kasvatusvõtteid õigeteks. Siinkohal meenub mulle aprilli lõpus Moskvas tehtud intervjuu endise suusaässa Jelena Välbega. Rääkisime muu hulgas põgusalt meie idanaabrite koondise peatreenerist Marcus Cramerist. Välbe nimetas sakslast heaks asjatundjaks, ent nurises, et ta on liiga demokraatlik. Kolmekordne olümpiavõitja ütles otsekoheselt: sportlastele ei mõju see hästi. Tema arvates peaks Cramer hoolealused julgelt paika panema!

Loodetavasti tunnetab Novosjolov Lehise treenerina täpselt, millal kasutada piitsa ja millal anda präänikut. Kuid koostöö stardisirgel vääriks uus tandem sadat kriitikavaba päeva. Kahjuks pelgan, et Eesti spordimaastikul, mis meenutab valvurita põrgukatelt, on see natuke liiga ilus soov.

Paraku ei ole leheneegridki lähtunud headest ajakirjanduslikest tavadest. Ühes väljaandes meenutati Novosjolovi ja Lehise koostööuudises, et Novosjolov ebaõnnestus Irina Embrichi juhendajana, teises ajalehes seati kahtluse alla tema võime jagada end targalt nii treeneri kui ka sportlase rollis.