Trump põlgas ära, aga nüüd krabasid vargad kuldse WC-poti  

„Vargad tulid, said mõne minutiga hakkama ja lahkusid koos saagiga kell 4.50. Politsei sai vargusest teate kell 4.57,“ ütleb pressiteates Thames Valley politsei. „WC-pott oli seina küljes kinni ja selle ärarebimine tekitas ulatusliku kahju. Oletatavasti kasutasid vargad kahte sõidukit,“ ütles detektiivinspektor Jess Milne väljaandele Daily Telegraph. Politsei kahtlustab, et vargusemõte tekkis spontaanselt näituse avamise puhul korraldatud vastuvõtul reede õhtul ja võis järelikult olla lihtsalt väga rumal nali.

Pühapäeval oli näitus avatud. Itaalia kaasaegse kunsti meistri Maurizio Cattelani tööd jäävad lossis näha 27. oktoobrini. Loodetavasti on selleks ajaks vargajõuk tabatud ning WC-pottki leitud. Praegu on politsei varguses kahtlustatuna vahistanud 66aastase mehe. Tema valduses pott igal juhul ei olnud.

Cattelan ütles, et kui talle vargusest teatati, arvas ta esiti, et helistaja teeb temaga nalja. „Kallid vargad, kui juhtute seda üleskutset lugema, siis andke ikka mulle ka teada, kuidas pott teile meeldib ja kui mõnus on sinna pissida,“ saatis ta pättidele sõnumi. Oma teose kohta on ta öelnud: see on üks protsent kunsti 99 protsendi inimeste tarvis.