Kipub sõjaks? USA senaator nõuab Iraani ründamist 

Vastutuse Saudi Araabia ründamise eest kümne drooniga olid võtnud Jeemeni huthimässulised, kuid välisminister Pompeo kirjutas Twitteris, et selle kohta pole mingeid tõendeid. „Iraan on alustanud enneolematut rünnakut maailma energiavarustuse vastu,“ väitis Pompeo, tuletades meelde, et Teheran on peaaegu saja Saudi Araabia vastu tehtud rünnaku taga. President Hassan Rouhani ja välisminister Javad Zarif vaid mängivad diplomaatiat.“ Pompeo nõudis, et kogu maailmas mõistetaks iraanlaste sooritatud rünnak hukka. Vastasseis Jeemenis on kestnud aastaid, viinud riigi majandusliku kollapsini ja nõudnud kümnete tuhandete inimeste elu. Saudi Araabia koos liitlastega seisab Jeemeni seadusliku presidendi Abdrabbuh Mansour Hadi seljataga, huthid tuginevad peamiselt Iraanile.