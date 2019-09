Peeter Olesk | Hinne ja tulemus 

Omalt poolt arvan, et ta on seal episoodiline ja võib koguni jääda vahele, kui ülikool „ühes tükis“ tagab doktorihariduse ühe ning sama õppeasutuse sees. See ei tähenda sugugi, et mistahes ülikoolil peab olema kõik oma või et kolledž hakkab toimima nagu mini-universitas.

Paljusid laboratoorseid katseid, isegi terveid tsüklilisi praktikume võib viia läbi spetsialiseeritud töökodades tingimusel, et kogu õpetustöö on eeskirjaliselt ja lepinguliselt fikseeritud. Näiteks nii, et tudengil puudub vabadus käsitada tootmissaladusi nagu üldist hüve ja kui ta ses suhtes eksib, saab ta karistada. Jah, selline pedagoogiline lisatöö eeldab võimalike lektorite ettevalmistamist ning lisavahendeid, aga ma ei arvagi, et näiteks kuumtsinkimist peaks Paldiski Tsingipaja AS-is õpetama korraga tosinale kutsetaotlejale. Piisab, kui veerandtudengite arv on sissejuhatuseks kuni 6 ja pealtvaatajate arv väiksem kui pool sellest.

Mitte alati ei krooni tööd lõpptulemus, sest me ei pruugi seda lõppu nähagi. Näiteks ei ole praeguseni teada, millal tulevikus on fikseeritud prootoni poolestusaeg. Või neutriino seisumass. Või see hetk, mil ülikõrgtemperatuuriline plasma toodab juhitava termotuumareaktsiooni käigus võrreldamatult rohkem soojusenergiat kui kulub niisuguse reaktsiooni käivitamiseks ja käigushoidmiseks.

Tööd kroonib edasiminek. Me ei lähe aga edasi, kui me teeme näo, et teadus on õige siis ja ainult siis, kui kaoprotsent temas on ümmargune null. Kuna nii madal protsent on võimatu, siis on arukam olla selleks valmis juba varakult. See on võimalik, kui lepitakse kokku, et lõpetatud ülikoolihariduse tunnuseks on filosoofiadoktori kraadi edukas kaitsmine selleks ettenähtud aja jooksul + 3 aastat või selle ekvivalent näiteks keelpillimängus.