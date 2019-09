MAITSEV KATSE: kuidas mekivad lihatooted rohumaa veisest? 

- Pakend on täpselt sobiv ühe kolmeliikmelise perekonna jaoks. Keetsin kotlettide juurde kartulit ning riivisin peeti – see oli lihtne ning sain rohkelt kiidusõnu.

- Üldiselt eelistan ise kotlette valmistada, kuid vahel pole lihtsalt selle jaoks aega. Niisiis haarasin sel korral poeletilt kotletid, mida polnud varasemalt seal märganud. Panin kotletid umbes viieteistkümneks minutiks ahju koos kartuliga. Juurde valmistasin porgandi-kapsasalatit. Nii valmis endale ja abikaasale üks korralik õhtusöök. Abikaasale maitses nii väga, et ta sõi ära isegi need kotletid, mis külmkappi jäid (soojendas mikrolaineahjus).

- Millegipärast eelistan ma täissuitsuvorstile poolsuitsuvorsti ning Liivimaa Lihaveise poolsuitsuvorst on võitnud mu südame! Töölt koju tulles lõikan tihti niisama paar tükki ja söön neid, kuni õhtusööki valmistan. Isegi minu kass on vorstile vaikselt silma visanud ning nõuab seda näugudes – küllap tunneb häid lõhnu. Loomulikult jääb kiisule vaid oma konserv, sest see suitsuvorst on tema jaoks liiga soolane.

- Liivimaa Lihaveise toodete puhul on minu silmis plussiks see, et vorst on tehtud vabana kasvanud loomadest. Kui loom on oma eluajal olnud stressis, siis kajastub see ka hiljem meie toidulaual – vähemalt mina usun seda.