VIDEO | 10aastane tüdruk pandi paari 22aastase sugulasega 

Sunnitud abielud ei ole veel maailmas lõppenud, mille tõestuseks on ka see video, kus perede silme all lapspruut oma nõbu abikaasaks saab, vahendab Mirror.co.uk.

Tüdrukult küsitakse, kas ta on valmis mehega abielluma, mille peale vastab ta, et perekonna loaga on ta selleks valmis. Ka peig vastab paaripanija küsimusele abielu kohta jaatavalt. Järgnevad rõõmuhõisked ja suur aplaus, kui laps noorukile mehele pannakse. Paaripanija ütleb videos, et peig peab maksma pruudi perekonnale 8071 eurot.

Sotsiaalmeediasse jõudnud video tekitas kohalikes ametkondades pahameelt, mistõttu see abielu hiljem tühistati. Ometigi vannuvad mõlemad pered, et teevad kõik selleks, et abielutseremoonia uuesti korraldada.

Iraanis kehtiva korra järgi võib perelt kinnituse saades abielluda juba 13aastaselt. Sellest nooremad tüdrukud vajavad abiellumiseks luba kohtult.

Kogu selle loo muudab veelgi võikamaks tõsiasi, et Iraani seaduste järgi võivad mehed oma abikaasadega astuda vahekorda ka siis, kui naine nõus ei ole. Teisisõnu võivad mehed oma lapspruute karistamatult vägistada.