Raha- ja töötajate nappuses keeleinspektsioon: sisseränne tõstab koormust 

Keeleinspektsiooni 2019. aasta eelarve on 415 000 eurot, millest personalikuludeks on ette nähtud 356 000 eurot. Inspektorite keskmine töötasu seisuga on praegu 1 208 eurot, mis on keeleinspektsiooni peadirektori Ilmar Tomuski hinnangul liiga väike. „Avaliku teenistuse 2018. aasta aruande andmetel oli ametnike keskmine palk 2018. aastal 1711 eurot, nii moodustab meie järelevalveametnike keskmine palk aastal 2019 riigiametnike 2018. a keskmisest vaid 70%,“ märkis Tomusk. „Inspektsiooni ametnike kvalifikatsiooninõuded on samad mis õpetajatel, kelle töötasu alammäär on praegu 1 250 eurot. Arvestades õpetajate eelseisvat palgatõusu 1 500 euroni, ei ole inspektsiooni töötajate palgad enam konkurentsivõimelised.“