ÜLEKOHTUNE! Koolivormi mittemahtuv Briti koolitüdruk ei tohi õppida klassiruumis 

Kooli õppealajuhataja on resoluutne. Koolivormi mittekandmine on range eksimus ja seetõttu kõrvaldas ta neiu klassiruumist. Karistuseks peab Kada Jones õppima kas üksi nn „isolatsiooniklassis“ või hoopis kodus.

Jones tuli kooli Aldi odavpoeketist ostetud halli seelikuga UK suuruses 24-26 (EU suurus 50-52), sest tema suuruses koolivormiseelikut pole lihtsalt olemas. Undruk sarnanes küllaltki kooli poolt ette nähtud seelikuga ja sestap ei osanud neiu halba aimata.

Lisaks käis ta eelmisel aastal samasuguse seelikuga koolis ning osales sellega isegi matemaatika tundides, mille õpetaja oli koolidirektor ise. Veidi teistsugusest seelikust ei teinud keegi tol korral suurt numbrit.

Sel aastal pani kooli õppealajuhataja neiu fakti ette, et ta kas mahutab end koolivormiseelikusse või istub karistuseks isolatsioonis või peab üldse kodus õppima. Nüüd on Jones murest murtud, sest ei tea, mida teha. Neiu tahab väga õppida geograafiat, tervishoi du, sotsiaalhooldust ja ajalugu, aga ei saa seda enne koos kaaslastega teha, kui mahub seelikusse.

„Ma olen viimased viis päeva nutnud – ma ei saa aru, mille eest mind koheldakse kui huligaani. Tunnen, et ma nagu polekski inimene. Ma pole midagi valesti teinud. Kõik, mis ma tahan on vaid koos teistega koos koolis õppida,“ kurtis neiu.

Sama meelt on ka Kada ema, 54aastane Carleen Jones. „Mu tütre tervis on korras ja ta saab koolis käia. Iseasi, kui ta oleks riides nagu punkar või midagi sellist, aga see seelik on täiesti sarnane nii pikkuselt kui ka värvilt koolivormiseelikule. Seega, milleks teha probleemi,“ on ema pahane.

Portchesteri riigikooli õppealajuhataja Richard Carlyle jääb endale kindlaks, et reeglid on reeglid ja need on täitmiseks kõigile.