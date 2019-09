Ministeerium: PRIA Tartust äraminek on mõeldamatu 

Minister Järvik tuletas kirjas meelde, et PRIA kolis viimati Tartus kolm aastat tagasi uutesse PRIA vajadustele kohandatud ruumidesse. „Maksma läks see 266 000 eurot, millest suurim kulu oli nõuetekohase arvutivõrgu ja serveriruumi väljaarendamine,“ selgitas ta. „Rahandusministeeriumi viimatine personali ja palgaanalüüs näitab, et kvalifitseeritud töötajate leidmine maaeluministeeriumis ning valitsemisala ametiasutustes praeguse valitsemisala palgataseme juures on suur probleem, mis vajab lahendust. PRIA puhul on tegemist akrediteeritud makseagentuuriga, kus nii organisatsiooni struktuurile kui inimressursile kehtivad spetsiifilised nõuded ning kompetentsid. Selliste kompetentsidega inimeste leidmine PRIA Tartust väljaviimise korral muutuks veelgi problemaatilisemaks.“