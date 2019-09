Blenheimi paleest pandi pihta kullast vetsupott 

Poti varastas kella viie paiku hommikul paleese tunginud jõuk. Kuigi varguses kahtlustatuna on vahistatud 66-aastane mees, ei ole kuldset potti siiski veel üles leitud.

Vargus põhjustas ulatuslikke kahjustusi ja üleujutuse, sest wc-pott oli ühendatud kanalisatsiooniga. Tegemist on itaalia kunstniku Maurizio Cattelani tööga, mida näituse külastajad ka kasutada võivad.

Marlbrough' hertsogi poolvend ütles eelmisel kuul, et ei ole mures vetsupotti turvalisuse pärast, kuna see ei ole just kõige lihtsam ese, mida varastada.