Öökülm, vihm ja tugev tuul: milliseks muutub ilm tuleval nädalal? 

Teisipäeval on hoovihma võimalus jätkuvalt suur. Tuul pöördub edelast läände ja loodesse. Öösel on tuul tugev, päeval võib nõrgeneda. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal 5 kuni 9, päeval on soojakraade 10 kuni 14.



Järgnevatel päevadel kandub põhjakaarest külm õhumass Läänemere äärde ja suureneb öökülmaoht!



Kolmapäeval taas vihmahooge laialdaselt ja õhusooja vaid 10 kuni 13 kraadi. Puhub tugev loode- ja põhjatuul.



Neljapäeval jääb tõusva õhurõhu foonil sajuhooge harvemaks. Loode- ja põhjatuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 1 kuni 6 kraadi, päeval 8 kuni 12 kraadi. Maapinnal on öökülmaoht.



Reedel tugevneb kõrgrõhuhari ja saju võimalus on väiksem, aga kui kohatisi sajuhooge on, siis võib vihma sekka ka lumekruupe tulla. Loode- ja põhjatuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 1 kuni 6 kraadi, maapinnal on suur öökülmaoht. Päeval on 8 kuni 11 kraadi.