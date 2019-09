LUGEJAKIRI | Liiklus ohutumaks: vilgutan tuledega ja hoiatan olematu politsei eest 

„Pidevalt on maanteel liiklejaid, kes reegleid rikuvad ja hulljulgelt käituvad. Ma olen leidnud väga huvitava võimaluse, kuidas liiklust rahustada: vilgutan tuledega ja hoiatan politsei eest, keda ma tegelikult näinud ei ole. Ja see toimib! Kihutajad tõmbavad tuurid maha ja muutuvad lambukesteks,“ avaldab Kaarel.

„Mulle pole reaalselt kunagi taoline hoiatamine meeldinud. Kas need hoiatused politsei asukohast, mida raadiost kuulda võib. Kuidagi haiglane mõtteviis, et hoiatada liiklejaid politsei eest, kes pole meile ohuks, vaid aitab ohtusid ennetada. Mõnele ongi vaja üks korralik trahvinõue esitada, et ta oma käitumist muudaks. Aga mõne aasta eest avastasin, et saan ka ise liiklust ohutumaks muuta. Sõidan ka vilgutan tulesid neile, kes ilmselgelt liikluses arutult käituvad. Nii ei saagi keegi olla kindel, kas politsei neid teel ootab või ei. Aga hirmust haaratuna muudavad nad oma sõidustiili.“