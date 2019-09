Politsei vahistas Heathrow' drooniründajaid 

End Heathrow Pause'iks (Heathrow' Paus ingl. k.) nimetav rühmitus väitis reede hommikul siiski, et jääb järgmiseks 48 tunniks lennujaama territooriumile, vaatamata sellest, et politsei keelas seal igasugused rahvakogunemised. Keeld jääb esialgu kehtima kuni pühapäeva hommikuni.

Heathrow' lennujaama esindajad kommenteerivad, et lennujaam on igati pühendunud sellele, et globaalse kliimakriisi vastu võidelda, ent kutsub üles konstruktiivsemale tegevusele kui droonidega lennuliikluse takistamine ning koostööle, et probleemiga ühiselt tegeleda.