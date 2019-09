Donald Trump astub Venemaa hävitamiseks Ronald Reagani jälgedes 

„Vaadake,“ selgitas ostja, „hommikul tuleb torumees.“

Saal vappus selle nalja peale naerust ja Reagan oli ülimalt rahul.

Aga 1984. aastal juhtus Reaganil apsakas, mis on saanud väga tuntuks. Valmistudes raadioesinemiseks, tegi president suu ja keelega harjutusi, teadmata, et mikrofon on sisse lülitatud. Nii rääkis Reagan oma peast võetud lauseid: „Ameerika kaasmaalased, mul on rõõm teile täna teatada, et kirjutasin alla määrusele Venemaa kuulutamise kohta igaveseks ajaks väljaspool seadust olevaks. Pommitamine algab viie minuti pärast.“ See nali ei jõudnud küll eetrisse, aga avalikuks sai sellegipoolest.

NSV Liidus reageeriti sellele väga valuliselt ja oldi solvunud südamepõhjani.

Reagani doktriini asemel Trumpi doktriin

Ronald Reagani tänuväärset tööd on praegusel ajal jätkamas Donald Trump. Kuigi Reagan oli USA üks populaarsemaid ja tegusamaid presidente, on ka Trumpil head võimalused tema kõrvale tõusta. Arvatavasti pole Trumpil midagi selle vastu, et teenida oma välispoliitiliste plaanide ja saavutustega enda teise ametiaja lõpuks välja ameeriklaste suur austus ja lugupidamine. Kuid anekdoote ta Venemaa kohta paraku ei puista.

Trumpi üheks tegutsemissuunaks ongi (nagu Reaganilgi) Venemaa, mille presidenti Vladimir Putinit on ta aeg-ajalt lausa arutult ja paljudele arusaamatult kiitnud. Hiljuti oli ta isegi seisukohal, et vaatamata Venemaa agressiivsele käitumisele naaberriikide suhtes tuleks Putin rahvusvahelisse ellu tagasi tuua, näiteks kas või G8 liikmena. Samas ei saa süüdistada Trumpi mingis ebaloomulikus russofiilias. Sellise käitumise taga võib olla näiteks soov näha Putinit enda kõrval istumas, et tal paremini silma peal hoida. Kui Putin askeldab kusagil kaugel, omapäi ja teistest eraldatuna, siis on tunduvalt raskem teda kontrollida. Kui Reagan tegutses NSV Liidu suhtes otseselt ja ründavalt, siis Trump on seda teinud senini veidi teistmoodi, n-ö ümber nurga. Eeskätt kärpides igati Venemaa gaasitulusid, millele Trump nüüd Reagani eeskujul pühendub.