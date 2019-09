Salapärase Eesti autori kirjutatud erootikatriloogia lööb laineid 

"Kui ühelt poolt on Eesti väike ja armas riik kuldsete viljapõldude, lopsakate metsade ning rahustava meremühinaga, siis teisalt piisavalt suur selleks, et kanda ka enda pinnal inimesi, kes ei ole veel valmis selleks, et keegi nende seast – ammugi naisterahvas – võiks kirjutada avatud kaartidega nii intrigeerival teemal kui on seda naudingute maailmas number üks tegevus – seks . Hoolimata sellest, et see meie igapäeva elu osa sama palju on kui hingamine, söömine ja magamine," on ta öelnud. Helene tunnistab, et eelistab elada lihtsa inimesena vahetut elu ilma koormava kuulsuseta.