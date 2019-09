TOP 5 | Kõlvartil oli EKRE ja Isamaa osas õigus 

Peade veeremist ette kuulutanud EKRE on igal võimalusel rõhutanud, et muu hulgas tuleb ametist vabastada peaprokurör Lavly Perling. Et koalitsioonis puudub sel teemal üksmeel, on huvitav näha, kas Perlingu jätkamise korral suunatakse tuli taas politseijuht Elmar Vaheri peale või vastupidi – tema ametis jätkamise hind on EKRE soosiku saamine peaprokuröri ametikohale.