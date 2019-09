Seisukoht | Jooksu- või kommipidu? 

Tore on joosta ja saada osa suursündmuse saginast, laste lemmikmaskotid viskavad nalja ja muidugi meelitavad auhinnad. Igaüks saab vahva diplomi ja kaela medali. Ja kotitäie magusat – kommi või šokolaadi, limps peale selle. Lapsed uurivad alati üliõnnelikult koti sisu. Mõistan neid – usun, et enamikus kodudes ei anta neile korraga nii palju maiustusi.

Aga hinge jääb alati kripeldama, mis on sellise auhinna sõnum. Kas see toob rohkem lapsi liikumise juurde? Mõtlen, et aina rohkem lapsi on ülekaalulised. Mõtlen hambaarstide murele, et meie laste hammaste seisukord on kehv. Mõtlen, kas lapsed ootavad lastejooksu liikumise või selle ahvatleva kommikoti pärast.