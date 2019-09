Tiina Tuum | Kes käib koolis – laps või vanem? 

Jala käia ei sobi

Ma ei hakka täpsustama, mitu äppi on pandud iga last jälgima, et ta ikka õigesse kohta jõuaks, või mitu Uberit teda õigel ajal õigesse kohta sõidutama. Ühistransport, jala käimine või rattaga sõitmine oleks nagu põhimõtteliselt välistatud. Ohtlik! Hirmus! Jõletu!

Ummikud, mis laste linna jõudes ja kooliaasta algusega tekivad, on košmaarsed. Kodulähedase kooli ümber on hommikuti parv autosid, mis sõidavad kohale sisuliselt kõrvaltänavast, roolis unesegased vanemad. Et numpsik ikka hiljaks ei jääks.

„Kuule, sa läksid vales peatuses maha, trenn on järgmises peatuses!!“ röögatab naine minu kõrval trammis telefoni nii, et ma võpatan. Ilmselt pole ta oma lapsele naha alla sisestanud kiipi, vaid positsioneerib teda telefoni kaudu.

Miks ma ei imesta, et mõnel õhtul meie juures hängivad lapsed „unustavad“ oma telefonid esikusse kotti või „unustavad“ neile heli tagasi keerata? Võimalik, et nad on pidevast jälitamisest ja päevaplaani järgi elama sundimisest väsinud. Näib, et kõik, millest nad unistavad, on arvutimängu jõllitamine võimalikult suurel ekraanil ja kuhi rämpstoitu, mida mõttelagedal ilmel sisse vohmida.

See krõpsu- ja värvainekommide lebra, mis koolipäevade järel lahvatab, on tuntav kõikjal, kus on noori ja lapsi. Nagu peaksid nad oma kiired kalorid saama kohe või surema. Ilmselt ei ole sooja sööki enne oodata kui hilisõhtul.

Ema, ära rooma pingi all