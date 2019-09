Ave Alavainu | Hiidlased hüüavad appi – suurusehullustuses kavandatakse tuuleparki 

Nüüd aga saabus taas huvitav teade keskkonnaministeeriumist, et Eesti Energia tütarfirma Enefit Green AS on hiidtuulepargi arendaja alates detsembrist 2018. Kirjas teatati, et Enefit soovib „elektrienergia tootmise eesmärgil rajada Loode-Eesti rannikumerre tuulepargi, mille võimsus on kuni 1100 MW. Kavandatav tuulikute arv on 107–182 (oleneb tuuliku nimivõimsusest). Tuulikute omavaheline kaugus on umbes 1 km. Kavandatava tuulepargi asukohaks on arendaja valinud Hiiumaa rannikust vähemalt 12 km kaugusel asuvad merealad“.