KUI REISID PARIISI: meeleavaldused on linna täiesti halvanud 

Meeleavaldajateks on metroorongide juhid, kes protestivad valitsuse kavandatud pensionireformi vastu. Pariisi kuueteistkümnest metrooliinist töötab vaid kuus ja sedagi mitte sõiduplaani kohaselt. Paljud inimesed eelistavad pigem jala või rattaga liikuda, mõned rattarendi firmad pakuvad ka tasuta sõite. Kes läks tööle autoga, see istus ka tavapärasest mitu korda suuremas ummikus.

Valitsuse plaan ühildaks kõik pensionid praegu kehtiva asemel, kus erinevatel ametitel on omad pensionisüsteemid. Kokku on Prantsusmaal erinevaid pensioniplaane kümneid, president Macron tahaks näha universaalset süsteemi kõigile pensionäridele. Le Parisien vahendab, et peamiseks rahulolematuse põhjustajaks näib olevat see, et uue seaduse järgi kaob miinimumstaaž, alates millest saab pensioni nõuda. Metroojuhid kurdavad, et uus süsteem sunnib neid praegusest kauem töötama ning pole enam võimalik varakult pensionile minna – hüve, mida paljud neist ka kasutavad, keskmiselt läheb Pariisi rongijuht pensionile 55 aasta vanusena.