Põltsamaal tapeti mees, kahtlusalune naine on kinni peetud  

11. septembril sai politsei info, et Põltsamaal Tallinna maantee korteris on toime pandud raske kuritegu. Politsei läks laekunud infot kontrollima ja leidis 44aastase mehe vägivallatundemärkidega surnukeha. Esialgsetel andmetel tarvitati Tallinna maanteel korteris koos alkoholi, kui 44aastase mehe ja 50aastase naise vahel puhkes tüli, mille käigus naine lõi meest korduvalt pea piirkonda. Löömise tagajärjel sai mees väga raskelt viga ja tema elu ei õnnestunud enam päästa.

„Kriminaalpolitseinike kogutud info andis alust arvata, et kuriteos on põhjust kahtlustada mehele tuttavat 50aastast naist. Naine tabati Põltsamaal mõni tund hiljem, peeti kahtlustatavana kinni ning kuna ta oli joobes, viidi ta esialgu kainenema. Kainenema toimetati ka naisega ühes korteris viibinud kolm alkoholijoobes meest. Juhtunu üksikasjade selgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetlust,“ kirjeldas Tartu jaoskonna politseimajor Üllar Sõmera.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Anneli Hinto sõnul võttis kohus kahtlustatava prokuratuuri taotlusel vahi alla. „Praeguseks kogutud tõendite põhjal kahtlustatakse naist ühes raskeimas isikuvastases kuriteos ehk tapmises. Alkoholi tarvitamise käigus tekkinud tüli hakati lahendama vägivallaga, mille tagajärjel kaotas teine inimene oma elu. Sellist käitumist ei saa aktsepteerida. Kahtlustatava senist eluviisi ja alkoholilembust arvestades on alust arvata, et vabadusse jäädes võib ta panna toime uusi kuritegusid või hakata eesootava karmi karistuse kartuses uurimisest kõrvale hoida. Seetõttu on naise vahistamine prokuratuuri hinnangul vältimatu,“ ütles Hinto. Kohus nõustus prokuratuuri seisukohaga ja kahtlustatav võeti esialgu kuni kaheks kuuks vahi alla.