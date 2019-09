Eestlaste jumalaleiguse kontrollimine maksaks riigile 10 miljonit eurot 

Rahvastikuregister, äriregister, ehitusregister… Eestis leidub ohtralt andmekogusid, kuhu statistikaamet on viimase kümne aasta jooksul investeerinud peaaegu kaheksa miljonit eurot, et seal paikneva info kvaliteeti tõsta. Eesmärk on üllas: kui ära kaotada traditsioonilised rahvaloendused, kus kuni 4000 küsitlejat käivad kuu aja jooksul läbi Eesti kodud, oleks võimalik kokku hoida kümme miljonit eurot.