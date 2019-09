Galeriid GALERII | Dokfoto keskuses avati näitus puuetega laste kodusest elust Toimetas Terttu Jazepov , täna, 14:30 Jaga: M

Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses avati Eveliina Talvitie ja Jyri Pitkäneni näitus "Püüa mind" Foto: Arno Saar

Reedel avasid kirjanik Eveliina Talvitie ja fotograaf Jyri Pitkänen Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses näituse "Püüa mind". Näitus on osa projektist „Erilaiset“ („Erinevad“), mis on olnud töös pea neli aastat. Fotod ja tekstid viivad vaatajad erinevatesse riikidesse külla puuetega laste kodudesse, näidates nende igapäevaelu sellisena, nagu see on, ilma haletsuse või kangelaslikkuse vaatevinklita.