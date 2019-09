Maanteeameti juht käis täiesti seaduslikult riigi raha eest Jaapanis puhkamas 

Sauk selgitab, et osales mullu 24.-27. oktoober Yokohamas Maailma Teede Assotsiatsiooni (PIARC) nõukogu koosolekul. Kui puhkuseandmeid vaadata, siis nähtub, et Sauk puhkas vahetult enne mainitud koosolekut - 19. oktoobrist kuni 23. oktoobrini. Jaapanisse lennati juba 19. oktoobril ehk Sauki esimesel puhkusepäeval ja maanteeamet tasus Sauki lennupiletite eest Tallinn-Tokyo-Tallinn kokku 1240 eurot, üks ots seega 620 eurot.

See, et Sauk varem Jaapanisse lendas, ei ole seadusega vastuolus ja maanteeameti pressiesindaja Merit Mähar viitab, et maksu-ja tolliameti kodulehel on puhkuse ja lähetuse ühildamisest kirjutatud järgmiselt: „kui poolte kokkuleppel läheb töötaja oma puhkuse arvelt lähetuse sihtkohta enne lähetuse algust või naaseb lähetuskohast peale lähetuse lõppu, siis jäävad puhkusepäevad päevaraha ja majutuskulude arvestusest välja, kuid sõidukulu hüvitamine on tööandja kulu, sest ka ilma puhkuseta oleks tööandja pidanud töötaja oma kulul lähetusse saatma ja lähetusest tagasi tooma.“