HOORAMISE JA JOOMAHIMU VASTU: preestrid valasid lennukist patustele venelastele kaela püha vett 

Kui lennuk oli tõusnud paarisaja meetri kõrgusele, algas püha toiming. Isa Gorjatšev luges ette palve ning valas püha vee lennuki avatud luugist välja. Metropoliit Savva ja isa Gorjatšev andsid kohe ka vastulöögi neile, kes toimingusse ei uskunud. „Kus siin nali on? See, et me üritame aidata inimestel haigustest vabaneda? Me aitame kaasa alkoholi, narkootikumide ja hooramise kadumisele – on see siis naljakas?“ küsis õigeusu preester Gorjatšev, lisades, et teised võivad naerda, ent nemad teevad oma tööd edasi.