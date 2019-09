Kuidas saada hambad kodus kaunilt valgeks? Spetsialist annab nõu! 

“Mul on väga tundlikud hambad. Olen ise hambaid valgendanud Beaming White toodetega juba viis aastat. Olen testinud ka teisi tooteid, kuid need on mu lemmikud – teevad hamba kohe valgeks ega tee hambaid tundlikuks,” jutustab Krislin Pihlamägi, Beaming White ametlik esindaja ja maaletooja Eestis.

Pihlamägi soovitab alustada valgendavast hambapastast või looduslikust söest. Kui need ei anna soovitud tulemust, soovitab ta võtta kasutusse hammaste valgenduskomplekt.

“Koduseid hammaste valgendamise komplekte kasutatakse viimastel aastatel üha rohkem, kuna see on kiire, lihtne ja toimib hästi, samuti on see ka meie kõige populaarsem ja müüdavam toode ning tagasiside klientidelt on suurepärane,” kommenteerib Pihlamägi. Valgendamise protsess on lihtne – geeli ja valgenduslambi koosmõjul puhastub hamba pind ning hambad valgenevad.

Ideaalne nii kodukasutajale kui iluteenindajale

Valgemate hammaste saamiseks piisab enamasti vaid kahest pooletunnisest protseduurist. Kui mitmed turul olevad tooted on sellised, mida peab kasutama mitmeid päevi (või nädalaid) järjest, siis Beaming White puhul piisab valgendamiseks vaid ühest tunnist. Protseduuri sagedus on individuaalne ning sõltub suuresti ka inimese igapäevastest harjumustest. Korrata võib protseduuri iga nelja kuu tagant. “Kes armastab palju kohvi juua või suitsetab, sellel püsib valgendus kindlasti vähem, aga keskmiselt püsib tulemus ühe aasta,” räägib Pihlamägi.

Et tulemus kauem säiliks, on oluline hammaste eest ka pärast valgendust hoolt kanda. “Kui olete oma hambaid valgendanud, saab tulemuse püsimiseks võtta kasutusse ka ismile.ee e-poes müüdavad järelhooldustooted,” selgitab spetsialist. Lisaks hambapastale ja -niidile on müügil ka näiteks valgenduspliiats, mis sobib hästi kohviarmastajatele tekkivate ebaühtluste parandamiseks.

Iluteenindajad, kes juba klientidele hammaste valgendamise teenust pakuvad, saavad iSmile käest osta salongikitte või kui iluteenindaja soovib alles teenust pakkuma hakata, on iSmile'il olemas ka stardipaketid.