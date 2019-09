Kolm noort meest sõitsid ärandatud puiduveokiga Jõgevalt Tartusse kooli 

Sõidukis oli kolm "kutseka" õpilast - 17-, 20- ja 22-aastased noored mehed. Jõgeval elanud autoomanik avastas veoki kadumise eile hommikul, aga kuna sõidukil oli jälgimisseade ja see andis signaali Tartust Põllu tänavalt.

Ehkki veebiavarustest liiguvad legendid noorte narko- ja/või alkoholijoobest ja lisaks sellele ka ühe õpilase konfliktile teda korrale kutsunud õpetajaga. Konfliktist polevat politsei kuulnud ja kui see tõesti koolis toimus, siis palub politsei õpetajal ühendust võtta. Küll kinnitas Tartu politseijaoskonna juhtivuurija Anita Peiponen, et kõik kolm meest olid kained ning oma teguviisile mingit mõistlikku selgitust anda ei osanud.

"On tõeline ime, et kogenematu, juhtimisõiguseta ja vastava väljaõppeta noormehe juhitud mitmeid tonne kaaluv raskeveok sedavõrd õnnelikult hommikuseks tipptunniks Tartusse jõudis. Taolise sohvri juhitud suure massiga veok võinuks hommikusel kellaajal, mil pered kooli, tööle ja lasteaeda liiguvad, enesega suurel trassil traagilisi tagajärgi kaasa tuua. Puhas õnn, et noorte arutu käitumine sedavõrd hästi lõppes,“ selgitas Peiponen.