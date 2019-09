Pila-Nobeli võitis uurimus Prantsuse postiljonide munanditest 

Nalja-Nobeli pälvis ka Iraani leiutaja loodud mähkmevahetusseade. Majandusteaduse auhinna vääriliseks peeti Hollandi teadlasi, kes avastasid, et rahatähed võivad nakkuslikke mikroobe levitada ning kõige nakkusohtlikum on Rumeenenia leu.

Meditsiiniauhind määrati Itaalia teadlastele, kes püüdsid tõestada, et pitsa söömine aitab haigusi ja surma ennetada. Tõestada nad seda teooriat siiski ei suutnud, märgib The Guardian.

Rahupreemia teenis välja rahvusvaheline teadlaste grupp, kes oli uurinud, milliseid kehaosi on kõige mõnusam kratsida. Selgus, et pahkluid. Sellele järgnevad selg ja küünarvars.

Prantsuse teadlane Mieusset ja tema paarimees Bourras Bengoudifa värbasid grupi postiljone, uurimaks, kas mehe munandid on võrdse temperatuuriga. Munandimüsteerium muutus uurimisest veelgi salapärasemaks: ilmnes, et vasak munand on soojem, kuid ainult siis, kui mehel on riided seljas.