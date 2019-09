Eesti uudised ÕL VIDEOD JA FOTOD | Nõmmekad vahutavad vihast: miks krematooriumi ehitamist meie eest varjati?! Karin Sõmer | Videod: Tiina Kõrtsini , täna, 12:06 Jaga: M

GALERII

Foto: Tiina Kõrtsini

Tallinnas Nõmmel paikneva Raku asumi elanikud on pea kaks aastat teadnud, et elumajade lähedusse rajatakse varsti ärihoone. Juriidiliselt on kõik korrektne, aga kogukond on marus – ärihoone nimetuse varjus ehitatakse nende külje alla tegelikult krematooriumit!