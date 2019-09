Riiklikes teenuses saab nüüdsest kasutada Smart-IDd 

Teenus võimaldab autentimist ID-kaardiga, Mobiil-IDga, pangalinkidega ja EL liikmesriikide eID vahenditega ning sellest nädalast ka Smart-IDga. Varem on Smart-ID kasutuses olnud valdavalt erasektori teenustes ning paaris riiklikus e-teenuses, seal hulgas maksu- ja tolliameti ning äriregistri teenustes.

„Smart-ID kasutajaid on Eestis pea pool miljonit ning nende hulk aina kasvab. On tähtis, et digiriigi uks oleks turvaliselt avatav võimalikult pajudele kasutajatele. Erinevad autentimisviisid garanteerivad ka selle, et inimene saab valida endale sobivaima lahenduse ning samuti ka selle, et ühe lahenduse tõrkumisel saab kasutada teist,“ ütles RIA elektroonilise identiteedi valdkonna juht Margus Arm.

„Oleme alati öelnud, et meie huvi on saavutada võimalikult kõrge usaldus meie elektroonilisele identiteedile. Smart-ID-l oli Eestis seni veel üks puudus võrreldes riiklike vahenditega. Nüüd on Smart-ID teenus paberitel nii valmis kui ta olla saab – tehniliselt ei saa kasutatava ja kasvava teenusega töö kunagi päriselt valmis,“ ütles SK ID Solutionsi juhataja Kalev Pihl.