Võit bürokraatia vastu! Töövõimeliseks mõistetud raske puudega mees sai kohtus osalise võidu 

ERRi uudisportaal kirjutas, et keskealisel Igoril (nimi muudetud - toim) oli 60protsendilise töövõime kaotuse tõttu määratud keskmine puue – ta ei suuda mitmete püsivate tervisehädade tõttu raskeid asju tõsta ja kanda, ei talu psüühikahäire tõttu pinget ja stressiolukordi, ta käed ei kuula täpsust vajavate liigutuste korral sõna ja ta ei ole võimeline töötama püstijalu ega kõndima pikki vahemaid.

Kui eelnev töövõimetuse süsteem pea peale pöörati pidi seni puudetoetust ja rehabilitatsiooniteenuseid saanud Igor minema töötukassasse oma puuet taotlema ning suur oli ta üllatus, kui töötukassa ekspertarst kirjaliku ankeetküsimustiku vastuste põhjal otsustas, et Igoril on töövõimet piisavalt palju, et puuet ja selle alusel töövõimetustoetust määrata pole alust.