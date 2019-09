Presidendi mesitarudest saadi 119 kilo mett 

Mesitarusid on kokku kuus: kolm roosiaias ja kolm maja ees. Mett võeti augusti lõpus. „Kui meevõtuks on õige aeg käes, siis tuleb mett võtta, sest ega loodus inimese järele oota. Et olen ise praegu Kagu-Eestis, siis abiks olla ei saanud, küll aga ütlesid mesinikud, et meie kuue mesitaru jaoks on aasta olnud lausa rekordiline,“ kirjutas toona president Kersti Kaljulaid Facebooki lehel. Presidendi kantselei pressiesindaja Mailin Aasmäe ütles Õhtulehele, et kokku saadi sel aastal mett 119 kilogrammi. Kolm esimest mesitaru paigaldati roosiaeda 2017. aasta juunis.