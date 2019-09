VEEMAAILM: astronoomid leidsid esimese planeedi, kus elu võib olla võimalik 

Londoni ülikooli kolledži (University College London) juhtivteadlane professor Giovanna Tinetti kirjeldab, et leid on „täiesti üle mõistuse!“. See on esimene kord ajaloos, kus astronoomid säärase avastuse on teinud. Oma uurimistööst kirjutavad nad ajakirjas Nature Astronomy.

„See on esimene kord kui tuvastasime vett planeedil, mis tiirleb tähe ümber eluks kõlbulikus tsoonis, kus temperatuur võiks potentsiaalselt lubada elu olemasolu,“ räägib elevil teadlane. Eluks kõlbulik tsoon on tähe ümber asuv piirkond, kus temperatuurid on piisavalt leebed, et vesi saaks planeedi pinnal vedelas olekus eksisteerida.

K2-18b on pisut rohkem kui kaks korda suurem meie koduplaneedist Maast. Ta asub meist 111 valgusaasta kaugusel, ehk paraku liiga kaugel, et sinna mõnd kosmosesondi uurima saata. Planeedi temperatuur jääb vahemikku -73 kraadi kuni +47, olles mitte kuigi kaugel Maa eri punktide kõige äärmuslikematest temperatuuridest, osutab veebileht astronomy.com. Teadlaste sõnul on K2-18b üsnagi vesine planeet, nende andmeil võib kuni pool tema atmosfäärist veest koosneda. Mõned väljaanded kutsuvad K2-18b-d juba Veemaailmaks. Siiski on põhjust arvata, et planeedi pind on tahe, isegi kivine.