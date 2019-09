Eesti uudised VEIDRAD ÕPPEAINED: lapsed õpivad sepatööd, kalandust ja joogat Asso Ladva , täna, 20:00 Jaga: M

KOOLILAPSED SEPISTAVAD VÄIKSEMAID ASJU: Rocca al Mare koolis sepatööd tutvustava Lembit Palmi sõnul teevad õpilased kursuse lõpuks endale kas mõne ehte, nagi või lihtsama noa. Foto: erakogu - Lembit Palm

„Meie gümnaasiumis on üheks õppesuunaks loodus. Kalandus sobib sellega väga hästi, pealegi on jõed ja järved ümberringi ning limnoloogiajaam ei ole ka kaugel,“ vastab Tõrva gümnaasiumi bioloogia- ja keemiaõpetaja Marge Kaiv küsimusele, miks nende koolis on üheks valikaineks kalandus, mis tundub teiste koolide taustal tavatuna.