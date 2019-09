„ABSOLUUTSELT MITTE!“ Boris Johnson eitab, et valetas kuningannale 

Nimelt seiskub Briti seaduste järgi parlamendi töö ajutiselt enne monarhi, kuninganna Elizabeth II suurt kõnet (ingl. k. Queen's Speech). Enamasti küll mitte niivõrd pikaks ajaks, kui Johnson praegu palus, 10. septembrist 14. oktoobrini. Ent parlamendi töö peatamine enne kõnet on tõepoolest traditsioon.

Seega, hoolimata sellest, mida Elizabeth isiklikult arvab, on ta käed mõnevõrra seotud: kui valitsus talt parlamendi töö peatamist soovib, peab ta soovi ka täitma. Ainus viis seda ringi pöörata oleks edukalt oleks tõestada, et Johnson ei andnud oma soovi esitades kuningannale nõu seadustest lähtuvalt. Ehk et tõestada, et peaministril õnnestus kuningannat petta ja talle valetada.

Just nimelt seda väidab Šotimaa kõrgeim tsiviilkohus. Kolmapäeval tunnistas see parlamendi ajutise laialisaatmise seadusevastaseks. Kui BBC reporter Johnsonilt küsis, kas too valetas kuningannale, vastas peaminister: „Absoluutselt mitte!“ Optimistlikus meeleolus Johnson kinnitas, et tal on plaan, et vältida leppeta Brexitit ning ta loodab ELi suurkohtumisel hea diili saada.

Lisaks eitab Johnson, et tema palve parlamendi töö peatada oleks kuidagi seotud Brexitiga. Kriitikud ja opositsioon aga just sellele viitavad: et neil oleks võimalikult vähe aega teema üle arutleda ning leppeta Brexitit takistada.