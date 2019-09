KAHTLUS: koeri surmav haigus on Norrast Lätti jõudnud? 

Viimasel ajal on mitmed koerad Oslo lähedal kannatanud äkilise ja fataalse haiguse käes, mis on välja löönud pärast jalutuskäike parkides. Haiguse peamisteks tunnusteks on kõhulahtisus ja oksendamine. Kui koera seisund nendest sümptomitest liialt räsitud saab, võib järgneda surm.