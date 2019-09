Eesti uudised Tallinn keelustab kunstinäituse reklaamid ebasündsuse tõttu Toimetas Hindrek Pärg , täna, 16:49 Jaga: M

Näitus Fotografiskas, mille välireklaamid Tallinna ettevõtlusamet keelustas. Foto: Robin Roots

Tallinna Ettevõtlusamet on palunud kõrvaldada linnapildis välireklaamkandjatel olevad Briti kunstniku, fotograafi ja filmitegija Alison Jacksoni kunstinäituse „Tõde on surnud“ reklaamid, sest see on vastuolus reklaamiseaduses sätestatud nõuetele, mille kohaselt ei tohi reklaam olla vastuolus heade kommete ja tavadega.