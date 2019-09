Seisukoht | Kaks miljonit säästetud eurot 

Europarlamendi eelarveboss viitas, et Simsoni ja Rumeenia kandidaadi peale kuluks neil nädalail umbes miljon eurot. Per nägu. See raha lennanuks üsnagi tuulde, kuna Euroopa Komisjon ei kavatsenud enne vana koosseisu lõpetamist midagi suurt ette võtta ning kahel volinikukandidaadil polnud veel portfelligi.

ELi kodanikele on selline teguviis õiglane. Jah, Eesti on ELi üks suurimaid kasusaajaid, BBC andmeil koguni kolmandal kohal. Me saame tagasi rohkem kui anname, ehkki suur osa rahast läheb üsna igapäevastele ja seega meedia silmis ebaseksikatele projektidele. Ent siiski, miljon eurot on lihtsale inimesele pea hoomamatult suur summa. Hea, et nii läks.