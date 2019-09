Mart Soidro | Riigikogu esimeestest. Eile ja täna 

Riigikogu töögraafik on seatud nii, et rahvaasemikud endale tööga liiga ei teeks. Üksteisele lehvitati 13. juunil, kokku tuldi 9. septembril – suvepuhkus nagu algklasside õpilastel!

Tunnistan ausalt üles, et kuigi ma paljudest EKRE ja mõnedest Kesk- ja Reformierakonna fraktsiooni liikmetest pole midagi kuulnud, hakkan väikestviisi selle koosseisuga juba ära harjuma. Sama on riigikogu esimehe Henn Põlluaasaga. Pole ta seal pukis ühepäevaliblikas midagi. Ei imestaks, kui ta püsiks sadulas ja juhataks vägesid selle koosseisu lõpuni.

Kui Põlluaas harrastaks eelmise sajandi lõpu uudset spordiala kiikingut, oleks ta juba ammu üle võlli läinud. Irvhambad itsitasid, kui riigi esimene mees tsiteeris Lennart Meri: „Ei saa mängida kabet, tehes vahepeal kabekäike.“ No läks segamini. Ikka juhtub. Eriti veel sellises staadiumis. Riigikogu esimees rääkis ka heast tavast, mis andvat koalitsioonile 100 kriitikavaba päeva. See on sõnakõlks, mina ei mäleta, millal oleks valitsusele antud selline händikäp. Kindlasti mitte sel sajandil.

Aga tõsi on ka see, et sellist turmtuld pole ükski varasem valitsus pärast taasiseseisvumist saanud. Süüdi on selles alati teised (nii opositsioon, ajakirjandus kui ka president). Aga kõik uus on hästi unustatud vana – 30 aastat tagasi rääkisid sama juttu Rein Ristlaan ja Bruno Saul. Ka siis olid süüdi üleannetu ajakirjandus ja Lääne raadiojaamade (nüüd George Sorosi) taktikepi järgi laulvad teisitimõtlejad. Vaid selle vahega, et tookord ei hakanud õige (loe: ülemnõukogu presiidiumi esimehe Arnold Rüütli) hõlma keegi.